Россия
 
Последние новости
Опубликовано видео изнутри дворца в Геленджике
Футболист сборной России рассказал о специфичности шуток Дзюбы
Родственники расстрелянных потребовали ужесточить наказание Шамсутдинову
Раскрыта главная особенность российского Ил-76МД-90А
Россиянка узнала о продаже своей квартиры из квитанции за услуги ЖКХ
Аномальные облака на снимках блогера восхитили пользователей сети
Ведущий «Модного приговора» назвал самый модный цвет
Диетолог призвала не отказываться от любимой еды даже на диете
Российский министр попала в ДТП с грузовиком
Новости партнеров
Прослушать новость

В России умерли 534 пациента с коронавирусом за сутки

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За последние сутки в России умерли 534 пациента с коронавирусом. Всего за весь период пандемии от COVID-19 скончались 72 185 человек. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале в пятницу, 29 января.

534
пациента с коронавирусом
умерли в России за сутки по состоянию на 29 января

Кроме того, за последние 24 часа в стране выявили 19 238 новых случаев заражения. Общее число инфицированных в 85 регионах за весь период пандемии возросло до 3 813 048.

Еще 26 204 человека выздоровели. Всего с начала пандемии вылечились 3 255 462 пациента.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Раскрыты причины улучшения ситуации с коронавирусом в России
В России оценили способ защиты от коронавируса с помощью нескольких масок
Вирусологи описали будущие всплески COVID-19 в России