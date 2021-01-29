В России умерли 534 пациента с коронавирусом за сутки

За последние сутки в России умерли 534 пациента с коронавирусом. Всего за весь период пандемии от COVID-19 скончались 72 185 человек. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале в пятницу, 29 января.

534 пациента с коронавирусом умерли в России за сутки по состоянию на 29 января

Кроме того, за последние 24 часа в стране выявили 19 238 новых случаев заражения. Общее число инфицированных в 85 регионах за весь период пандемии возросло до 3 813 048.

Еще 26 204 человека выздоровели. Всего с начала пандемии вылечились 3 255 462 пациента.