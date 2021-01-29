Супруги привились от COVID-19 вне очереди и попали под суд

Супруги, специально прилетевшие в канадскую территорию Юкон из провинции Британская Колумбия для получения прививки от коронавируса вне очереди, попали под суд. Об этом сообщает телеканал Global News.

Род Бейкер и его жена Екатерина Бейкер решили привиться вакциной Moderna раньше, чем они должны были в Ванкувере. Супружеская пара притворилась сотрудниками жизнеобеспечивающей сферы, чтобы получить прививку в приоритетном порядке. При этом они не соблюдали требование двухнедельного карантина для въезжающих в территорию.

«Меня пугает мысль, что кто-то готов так ставить под угрозу жизнь своих сограждан», — заявил министр общественных служб Юкона Джон Страйкер.

По информации телеканала, жители отдаленных поселений Юкона имеют право получить вакцину в приоритетном порядке, так как они считаются более уязвимыми к коронавирусу из-за отдаленности от больниц и отсутствии необходимого количества ресурсов для борьбы с инфекцией.

Нарушители уже получили штраф и предстанут перед судом 4 мая. Им может грозить тюремное заключение сроком шесть месяцев.

В декабре министр здравоохранения провинции Онтарио Кристин Эллиот сообщила, что вакцинация от коронавируса в Канаде будет проходить добровольно, однако отказавшиеся от препарата могут столкнуться с рядом ограничений. Глава ведомства заявила, что вакцинация защитит не только жителей страны, но и ее экономику, образовательную систему, а также систему здравоохранения.