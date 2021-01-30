Жительница российского города нашла мертвую кобру рядом с детской площадкой

Жительница российского города нашла мертвую кобру посреди улицы во дворе жилого дома. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Так, 30 января Инга Иванова из Волгограда, выгуливая собаку по улице Гагарина, обнаружила на асфальте возле детской площадки мертвую змею. Женщина поделилась, что сперва приняла ее за игрушку, однако, приглядевшись, поняла, что ошиблась. По словам россиянки, змея была изумрудно-зеленой и с капюшоном, размером примерно 40 сантиметров.

Позже она поделилась снимками необычной находки в социальных сетях и предложила пользователям подумать, как кобра могла оказаться на улице Волгограда зимой. «Я люблю животных, поэтому не побоялась взять ее в руки и рассмотреть. Предполагаю, она могла сбежать от хозяев и попасть под колеса машины, так как травмы типичные», — рассказала она.

Как предположили подписчики Ивановой, хозяева могли выбросить чешуйчатое животное, когда оно им надоело, или питомец сам умер дома, а владельцы не захотели «культурно с ним попрощаться».

В январе змеелов в Индии пытался поймать кобру, стоя на бревне около водоема. Он вытащил рептилию из укрытия голыми руками. Змея бросилась на него и попыталась укусить. Мужчина потерял равновесие и упал в воду, но поднялся и продолжил попытки поймать кобру. В конце концов, змеелову и его напарнику удалось изловить рептилию.