Две европейские страны закрылись из-за коронавируса

Две европейские страны — Франция и Чехия — закрыли границы для иностранцев в связи ухудшением ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости.

В частности, французские власти приняли решение запретить въезд и выезд всех путешественников, прибывающих из стран за пределами Евросоюза. При этом жители стран ЕС, въезжающие на территорию Франции, обязаны представить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

Кроме того, в стране закрываются все торговые центры площадью более 20 тысяч квадратных метров, сохраняется комендантский час.

В Чехию смогут попасть только иностранцы, которые учатся, работают или имеют разрешение на проживание. Ограничение будет действовать до середины февраля. На наземных границах Чехии будут проводиться выборочные проверки въезжающих в страну.

За время пандемии коронавирусом в Чехии заразились более 970 тысяч человек, во Франции — более трех миллионов человек.

19 января журналисты Forbes составили список стран, готовых принять российских туристов в условиях пандемии. Речь идет о как минимум 25 государствах.