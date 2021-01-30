Производство и полет первого серийного Су-57 показали на видео

Производство и полет первого серийного российского истребителя пятого поколения Су-57 показали на видео, сообщает РИА Новости. Соответствующий ролик на YouTube опубликовала «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК).

В ролике, в частности, показаны работы с самолетом, проводимые на Комсомольском-на-Амуре авиазаводе (КнААЗ) имени Юрия Гагарина. В финальной части видео истребитель поднимается в воздух.

Ранее первый серийный истребитель пятого поколения Су-57, полученный Воздушно-космическими силами (ВКС) России, показали на видео, сделанном 25 декабря 2020 года в Толмачево (Новосибирская область).

Как отмечает ТАСС, данный самолет поступил на вооружение одного из авиаполков Южного военного округа.

В июле в публикации китайского портала Global Times истребителями пятого поколения назывались американские F-22 Raptor и F-35 Lightning II, а также китайский J-20, но не российский Су-57. Ориентируемое на международную общественность издание, которое курирует Центральный комитет Коммунистической партии Китая, приводило мнение заместителя директора по науке и технологиям корпорации Aviation Industry Corporation of China (AVIC), генерального конструктора J-20 Яна Вэйя.

В декабре 2019 года разбился Су-57, который должен был стать первым серийным истребителем пятого поколения, принятым на вооружение ВКС России.

К 2028 году ВКС России должны получить 76 единиц Су-57.