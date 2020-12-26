Первый серийный Су-57 ВКС России показали на видео

Первый серийный истребитель пятого поколения Су-57, полученный Воздушно-космическими силами (ВКС) России, показали на видео. Соответствующий ролик на YouTube опубликовал пользователь wizarden1.

На видео, сделанном 25 декабря, показан самолет в Толмачево (Новосибирская область). «Транзитная посадка при перелете с завода в Комсомольске-на-Амуре к месту службы», — отмечается в подписи к ролику.

Согласно РИА Новости, в настоящее время первый серийный Су-57 находится в Государственном летно-испытательном центре (ГЛИЦ) имени Валерия Чкалова в Ахтубинске (Астраханская область). ТАСС отмечает, что там данный самолет «будет использован для испытаний новейших авиационных гиперзвуковых средств поражения». По данным агентства, первый серийный Су-57 поступил на вооружение одного из авиаполков Южного военного округа.

В июле в публикации китайского портала Global Times истребителями пятого поколения назывались американские F-22 Raptor и F-35 Lightning II, а также китайский J-20, но не российский Су-57. Ориентируемое на международную общественность издание, которое курирует Центральный комитет Коммунистической партии Китая, приводило мнение заместителя директора по науке и технологиям корпорации Aviation Industry Corporation of China (AVIC), генерального конструктора J-20 Яна Вэйя.

В декабре 2019 года разбился Су-57, который должен был стать первым серийным истребителем пятого поколения, принятым на вооружение ВКС России.

К 2028 году ВКС России должны получить 76 единиц Су-57.