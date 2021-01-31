Ким Кардашьян вернула в моду прическу из 90-х

Звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян-Уэст вернула в моду популярную в 1990-х годах прическу. Об этом сообщает журнал Grazia.

40-летняя знаменитость поделилась фотографией, на которой она снялась с собранными в два хвоста волосами и выпущенными прядями челки, обрамляющими ее лицо по бокам. Ее запечатлели в мини юбке и кроп-топе из крокодиловой кожи.

Как сообщает издание, прическа с выпущенными у лица прядями, которые называют tendrils («завитки»), получила широкое распространение в 90-х годах прошлого века. Так, например, фотографией с такой прической поделилась поп-исполнительница Дуа Липа.

Фото опубликовано @kimkardashian

Помимо этого, Кардашьян опубликовала снимок с аксессуаром, который также был популярен в 90-х годах. Речь идет об эластичной повязке на голову. На кадре бизнесвумен позирует в кожаных штанах, коричневом коротком пуховике и сапогах из крокодиловой кожи. При этом в руках она держит сумку Louis Vuitton.

В октябре 2020 года Ким Кардашьян разместила снимок в бикини и аксессуарах из 90-х в честь 40-летия. Ее засняли в купальнике цвета хаки с банданой и зеркальными солнцезащитными очками прямоугольной формы. Известно, что описанные детали образа звезды были популярными в 90-е годы.