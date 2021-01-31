Девушка похудела и прославилась из-за сходства с известной моделью

Девушка показала свою внешность после похудения и прославилась в социальных сетях из-за сходства с известной моделью. Видео появилось на ее странице в TikTok.

Блогерша под никнеймом @izzysheaa опубликовала ролик, на котором продемонстрировала результаты своего преображения. На размещенных кадрах запечатлена девушка без макияжа с собранными в хвост волосами, при этом в конце видео блогерша снялась с мейкапом и новой прической. В ролике видно, что юзерша значительно похудела, однако она не отмечает, насколько.

Публикация @izzysheaa стала вирусной и набрала больше девяти миллионов просмотров. Подписчики принялись писать героине видео комплименты. По мнению некоторых юзеров, она стала похожа на манекенщицу Кендалл Дженнер. «Ты такая красивая!», «Не устану писать тебе восторженные комментарии», «Я потеряла дар речи», «Ты стала похожа на Кендалл Дженнер», «Боже, это же Кендалл Дженнер», «Ты — лучшая версия Кайли и Кендалл Дженнер одновременно», — писали фанаты.

В декабре 2020 года телезвезда заметно похудела за короткий срок и показала результат на фото. Победительница телешоу Love Island Эмбер Гилл (Amber Gill) соединила две фотографии, сделанные с разницей в шесть недель. Поклонники восхитились ее внешним видом в комментариях.