Телезвезда заметно похудела за короткий срок и показала результат на фото

Победительница телешоу Love Island Эмбер Гилл (Amber Gill) заметно похудела за короткий срок и удивила поклонников. Соответствующий пост она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

На размещенном в сети коллаже 23-летняя телезвезда соединила две фотографии, сделанные с разницей в шесть недель. На них она запечатлена в похожих желтых комплектах бикини. При этом слева у девушки видны живот и жировые складки на спине, а справа она показала результат похудения: стройное и спортивное тело.

«Ребята, посмотрите на это... Я похудела! Я так горжусь своей небольшой трансформацией. Я не собиралась сбрасывать лишний вес, просто хотела начать чувствовать себя лучше», — подписала она фото, подчеркнув, что она не считала себя толстой до преображения. «Раньше я думала, что фраза "потерять шесть килограммов за шесть недель" была ложью, но именно это я и сделала. И даже немного больше», — добавила Гилл.

Публикация набрала больше 427 тысяч лайков и почти три тысячи одобрительных комментариев. «Горжусь тобой!», «Ты выглядишь потрясающе на обоих снимках. Спасибо, что поделилась этим с нами! Это огромная мотивация», «Это невероятно, Эмбер!», «Отличный результат!» — восхищались они.

Ранее в декабре певица и бывшая участница шоу The X Factor Кати Вайсель расплакалась из-за отражения в зеркале, похудела и показала результат. На первом фото она запечатлела себя в зеркало в нижнем белье, продемонстрировав лишний вес на животе и бедрах. На втором же кадре знаменитость демонстрирует подтянутое тело с рельефным прессом.