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Байден представит новую концепцию внешней политики США

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Фото: Evan Vucci / AP

Президент США Джо Байден в понедельник, 1 февраля, намерен выступить с речью о своем видении внешней политики государства. Об этом сообщает NBC со ссылкой на источник в администрации главы государства.

Свои планы американский лидер озвучит во время ранее анонсированного посещения Госдепартамента, где он встретится с госсекретарем Энтони Блинкеном.

Байден собирается также подписать ряд указов в области внешней политики. В частности, речь идет о документе, который обеспечивает формирование рабочей группы по воссоединению семей мигрантов, которые были разлучены во время правления Дональда Трампа.

Ранее администрация Джо Байдена приостановила выполнение ряда сделок по продаже вооружения в другие страны. В Госдепартаменте США пояснили, что «приостановлено выполнение некоторых незавершенных поставок и сделок в сфере обороны». Госдеп объясняет это необходимостью «дать возможность новому руководству провести оценки» таких транзакций, что является обычной процедурой во время начала работы новой администрации.

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