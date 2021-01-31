Женщина не знала о своей беременности и неожиданно умерла

Жительница Великобритании неожиданно умерла после выкидыша на пятом месяце беременности, о которой она не знала. Подробностями этой истории делится Chronicle Live.

44-летняя Лиэнн Тротон из Эшингтона, Нортумберленд начала испытывать боли в животе. Женщина полагала, что они связаны с ее непереносимостью лактозы. Однако вскоре ее состояние ухудшилось, и 20 декабря муж отвез ее в больницу.

На следующий день супругу позвонили из медучреждения и сообщили, что его жена на пятом месяце беременности, у нее случился выкидыш и она находится в реанимации с сепсисом. Эта реакция организма, заставляющая его атаковать собственные органы и ткани в ответ на инфекцию. Состояние Лиэнн ухудшилось после того, как сепсис начал поражать один из сердечных клапанов. Ее перевели в другую больницу и сделали операцию на открытом сердце и трахеотомию, чтобы спасти ее жизнь.

Неделю спустя врачи сообщили, что больше ничего не могут сделать, и 22 января Лиэнн отключили от аппарата жизнеобеспечения.

Ранее жительница британского города Бристоль, не знавшая о своей беременности, умерла после неожиданных родов. Девушка родила дома до прибытия медиков, которые оказали ей первую помощь на месте, а затем повезли в больницу. Вскоре она скончалась, причина смерти устанавливается. Ее новорожденный сын остался жив.