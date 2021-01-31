Россия
 
Последние новости
Российский боец MMA назвал причину драки с соперником после боя
Юлию Навальную отпустили после задержания в Москве
В РАН оценили опасность надвигающейся на Россию магнитной бури
Ким Кардашьян вернула в моду прическу из 90-х
На Украине разглядели обострение в Донбассе после слов о его будущем с Россией
18-летний российский шахматист рассказал о победе над чемпионом мира Карлсеном
Беременная невеста российского миллиардера снялась топлес в спущенных джинсах
Девушка купила PlayStation 5, нарвалась на мошенника и отомстила ему
Россиянина из списка Forbes избили в ресторане в центре Москвы
Новости партнеров
Прослушать новость

Инфекционист спрогнозировал ослабление масочного режима в России

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Ослабление масочного режима в России возможно к лету, когда коллективный иммунитет к коронавирусу сформируется у основной части населения. Такой срок спрогнозировал педиатр-инфекционист Евгений Тимаков в эфире телеканала «Москва 24».

По его словам, ослабление масочного режима означает, что люди могут «немного расслабиться, пойти отдохнуть, посидеть, покушать, с друзьями пообщаться», но не нарушать этот режим.

29 января врач-терапевт высшей квалификационной категории Алексей Водовозов оценил способ защиты от коронавируса с помощью нескольких масок. По его мнению, этот метод неэффективен и даже может быть вреден. Например, из-за многих слоев ткани человеку становится существенно сложнее дышать.

Ранее, 28 января, глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила отказ от масок в России в 2021 году. «Эта надежда основывается, во-первых, на том, что мы уже показали, что мы научились жить с этим вирусом, и во-вторых, мы прививаемся», — объяснила она.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Минздраве назвали срок замедления распространения COVID-19 из-за вакцинации
В России оценили способ защиты от коронавируса с помощью нескольких масок