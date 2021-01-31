В России умерли 485 пациентов с коронавирусом за сутки

За последние сутки в России умерли 485 пациентов с коронавирусом. Всего с начала пандемии от COVID-19 скончались 73 182 человек. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале в воскресенье, 31 января.

485 пациентов с коронавирусом умерли в России за сутки по состоянию на 31 января

Кроме того, за последние 24 часа в стране выявили 18 359 новых случаев заражения. Общее число инфицированных в 85 регионах за весь период пандемии возросло до 3 850 439.

Еще 20 040 человек выздоровели. Всего с начала пандемии вылечились 3 300 004 пациента.