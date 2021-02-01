Зритель Соловьева пообещал взорвать отдел полиции

Зритель YouTube-шоу «Соловьев LIVE» под ником Dimon 9999 пообещал взорвать московский отдел полиции, если сотрудники МВД срочно не перестанут препятствовать митингующим. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

На комментарий обратила внимание другая зрительница из Пензенской области. Увидев обещание взорвать ОМВД России по Хорошевскому району, она позвонила в полицию и сообщила о потенциальном нарушителе порядка. Местные правоохранительные органы передали ее обращение в столицу.

Московские полицейские проверили отдел, который угрожал взорвать Dimon 9999, однако не нашли там никаких взрывчатых веществ. После этого власти начали проверку из-за комментария хулигана.

Ранее Соловьев высказался по поводу инцидента с жительницей Санкт-Петербурга Маргаритой Юдиной, которую во время несогласованной акции протеста ударил в живот полицейский. Соловьев назвал это «хорошо подготовленной провокацией», а также добавил, что россиянку не ударили, а «оттолкнули ногой, упираясь в живот».