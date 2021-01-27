Соловьев предложил оплатить лечение ударенной в живот женщины при одном условии

Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что предложил оплатить лечение женщины, которую во время несанкционированного митинга в Санкт-Петербурге силовик ударил ногой в живот. Об этом он рассказал в эфире шоу «Полный контакт», опубликованном на YouTube.

Во время беседы с врачом и телеведущим Александром Мясниковым Соловьев назвал условие, при котором готов сделать это.

Телеведущий сообщил, что предложил дать 300 тысяч рублей на лечение россиянки. «Но только я жду, когда все либерасты оплатят несчастному водителю, которому выбили глаз, когда оплатят ребятам-полицейским, которым глаза залили и причинили травмы, когда лечение пацана, которого стащили со столба и избили, оплатят», — заявил Соловьев.

23 января в Петербурге во время несанкционированной акции силовик на площади Восстания ударил ногой в живот женщину. Ее госпитализировали. Прокуратура и МВД начали служебную проверку. В Москве участники несогласованного митинга травмировали глаз водителю автомобиля, принадлежащего ФСБ России.

Соловьев позже заявил, что инцидент с женщиной является «хорошо подготовленной провокацией». По его мнению, россиянку не ударили, а «оттолкнули ногой, упираясь в живот». Мясников также оправдал действия полицейского и написал, что тот выполнял поставленную перед ним задачу.