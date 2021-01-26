Состояние пострадавшей на несанкционированной акции в Петербурге ухудшилось

Состояние россиянки Маргариты Юдиной, пострадавшей во время несанкционированной акции в Санкт-Петербурге, ухудшилось. Об этом сообщил представляющий интересы женщины адвокат Евгений Смирнов, передает ТАСС.

По словам Смирнова, он приехал к Юдиной вместе с юристом Валерией Ветошкиной, чтобы обсудить дальнейшее развитие дела. Однако состояние женщины ухудшилось. «Сейчас везу ее в больницу. По факту избиения женщины мы обратимся в Следственный комитет (СК) с просьбой провести проверку действий полицейского», — рассказал он.

23 января в Петербурге во время акции протеста на площади Восстания сотрудник полиции ударил ногой в живот пожилую женщину. По информации РИА Новости, ее госпитализировали. Прокуратура и МВД начали служебную проверку. Позднее женщина решила обратиться в СК.

Позже полиция извинилась перед женщиной. Ударивший россиянку полицейский пришел к ней в больницу с цветами, извинился и назвал инцидент личной трагедией.