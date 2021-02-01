В Роспотребнадзоре назвали условие для снятия всех ограничений по коронавирусу

Снятие всех ограничений по коронавирусу в России будет возможно в том случае, если индекс распространения заболевания будет меньше 0,7. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в разговоре с «Известиями».

В то же время, отвечая на вопрос о том, останутся ли маски единственным ограничением для тех регионов, где индекс будет менее 0,7, эпидемиолог напомнил, что средства индивидуальной защиты и социальная дистанция считаются золотым стандартом препятствования заболеваемости.

По словам Горелова, еще рано расслабляться и говорить о возвращении к нормальной жизни, потому что в России не сформировался коллективный иммунитет. Он появится, когда 60 процентов непереболевшего взрослого населения будут провакцинированы — в этом случае инфекция будет побеждена.

Специалист не спрогнозировал подъема заболеваемости весной. «Осенью была стадия умеренного роста, сейчас стадия стабилизации эпидемического процесса, которая обычно занимает месяца два. Потом должно быть стабильное снижение, которое захватит и весну. А летом традиционно низкая заболеваемость», — объяснил он. При этом осенью, если граждане будут пренебрегать правилами по профилактике вируса и не выработают коллективный иммунитет, заболеваемость может снова начать расти.

В ходе того же интервью Горелов заявил, что изучение COVID-19 открыло новый подход к работе с инфекциями. Так, ключевым открытием стали бессимптомная и малосимптомная формы заболевания, о которых человечество не догадывалось. По его мнению, теперь стоит задумываться об изучении бессимптомного течения гриппа.