Популярные 10 лет назад туфли на платформе вновь стали модным трендом

Модель обуви, которая была популярна 10 лет назад, вновь стала модным трендом в 2021 году. Об этом сообщает New York Post.

Речь идет о туфлях на каблуках с высокой платформой, в которых в прошлом десятилетии часто появлялись на публике мировые знаменитости, например, Пэрис Хилтон, Бритни Спирс, Ким Кардашьян и Холли Берри. Согласно материалу, в настоящий момент такие туфли вернулись в моду и появились в ассортименте многих знаменитых брендов.

Так, например, итальянский модный дом Valentino выпустил черные замшевые мюли на высокой платформе с массивным каблуком за 890 долларов (67 тысяч рублей). Американская марка Guess, в свою очередь, предложила покупателям зимние сапоги на шнуровке Tessy Platform Combat Boot, цена которых составила 100 долларов (7600 рублей).

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Помимо этого, американская певица и актриса Джессика Симпсон представила плетеные босоножки на деревянной платформе Dessie Woven Platform Sandal собственного дизайна стоимостью 110 долларов (8300 рублей). Отмечается, что популярная модель обуви появилась также в ассортименте таких марок, как Asos, Nasty Gal, Kat Maconie, Lulu’s и The Highest Heel.

В декабре 2020 года популярные в 2000-х заправленные в сапоги джинсы вновь стали модным трендом. Чаще всего женщины сочетают описанный стильный прием с классическими рубашками, пиджаками и пальто. В то же время некоторые пользовательницы предпочитают совмещать его с кроп-топами, футболками и толстовками.