Бросавшего маленьких детей лицом об пол россиянина сняли на видео

Россиянина из Омска, который бросал лицом об пол пятилетнего сына и восьмилетнюю дочь, сняли на видео. Ролик опубликован в сообществе «ИнцидентОмск» во «ВКонтакте».

На кадрах видно мужчину и двоих детей. Сначала он срывает капюшон с куртки сына, тот начинает плакать. Затем, сделав то же с дочерью, подходит к плачущему мальчику, ругает его за слезы и пинает по голове. Вернувшись к девочке, он толкает ее так, что та падает на спину.

В какой-то момент женщина, которая ведет запись, просит его перестать, однако мужчина не реагирует. Она поднимается на второй этаж, на фоне слышны крики детей. На последнем кадре видно, что мужчина трясет одного из них. На этом запись заканчивается.

Мужчину задержали 31 января, в его отношении возбудили уголовное дело по статье «Истязание несовершеннолетних». Ранее он привлекался к уголовной ответственности за кражу. Как пишет Om1, в разговоре с полицией он заявил, что дети плохо себя вели и капризничали, из-за чего он не смог сдержать злость, и назвал себя «плохим человеком».

Издание утверждает, что жена встала на защиту мужа и заявила, что это не она снимала видео избиения детей. Позднее полиция установила, что запись сделала она. В своих показаниях она заявила, что раньше мужчина наказывал детей отжиманиями и приседаниями, иногда ремнем, но не использовал подобные методы.

Всего в семье трое детей, двое из них от мужа, а старшая девочка — от предыдущего брака женщины. Россиянка опасается, что у нее отберут детей. Избитые дети получили ссадины и ушибы, они находятся в больнице.