Россиянин жестко бросил своих детей на пол и был задержан

В Омске задержан россиянин по подозрению в жестоком обращении со своим пятилетним сыном и восьмилетней дочерью. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России (СКР).

В сообщении указывается, что поводом для начала доследственной проверки и возбуждения уголовного дела стала видеозапись, размещенная интернете. На видео мужчина, находясь в частном доме, жестоко и с силой поочередно кинул детей на пол. Позднее сотрудники полиции установили, что видеозапись сделала мать детей.

Подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи. По предварительным данным, состояние здоровья детей не вызывает опасения. «В настоящее время с подозреваемым работают следователи, на допросе он признался в содеянном», — говорится в сообщении.

В отношении 45-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Истязание несовершеннолетних». «Следствие намерено избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в СКР.

Также отмечается, что председатель СКР Александр Бастрыкин взял на личный контроль ход расследования уголовного дела об истязании детей.

В начале января житель Читы избил четырехлетнего пасынка и запер его в неотапливаемом гараже на несколько часов в 30-градусный мороз. В ночь на 28 декабря россиянин нанес побои ребенку за небольшую провинность. Затем он оставил дошкольника одного в гараже, при этом мальчик был босой и одет в легкое трико и футболку. Взаперти он провел несколько часов и получил обморожения рук и ног. Пострадавшего доставили в больницу, где у него также обнаружили телесные повреждения.