Обувь Ким Кардашьян вызвала слухи о ее примирении с мужем

Звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян-Уэст поделилась снимком в обуви бренда супруга и вызвала слухи о примирении с ним в сети. Об этом сообщает портал The Sun.

40-летняя знаменитость опубликовала фотографию с отдыха на островах Теркс и Кайкос, на которой она попозировала в коричневом бикини и резиновых тапках марки Yeezy, принадлежащей ее мужу, рэперу Канье Уэсту. Их стоимость составляет 1440 долларов (108 тысяч рублей).

Материалы по теме «Мы же так старались» Самую молодую миллиардершу в мире лишили титула. Как ей удалось убедить весь мир в своем богатстве? Ким Кардашьян и Канье Уэст разводятся Самая звездная пара планеты в ссоре из-за нервных срывов мечтавшего о президентстве рэпера

Подписчики заподозрили Кардашьян в примирении с супругом, несмотря на слухи о том, что пара находится на грани развода. «Мне одному интересно, сошлись ли Ким и Канье? Она надела его обувь!», «Ким, ты все еще в тапках Yeezy. Вы помирились?», «Подождите, почему она все еще в обуви, которую создал ее бывший муж?», «Я рада, что ты все еще в тапках Yeezy, значит, существует надежда, что вы с Канье не расстались», — писали поклонники под постом, набравшим 12 тысяч комментариев.

Ранее в январе стало известно, что Ким Кардашьян и Канье Уэст собираются разводиться. Сообщалось, что бизнесвумен якобы наняла адвоката Лору Вассер, известную по бракоразводным процессам знаменитостей.

Ким Кардашьян и Канье Уэст состоят в браке с 2014 года. Пара воспитывает четырех детей: Норт, Сейнта, Чикаго и Псалма.