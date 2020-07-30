Ким Кардашьян вернулась домой без мужа в его тапках и заплакала перед камерами

Американская модель и предпринимательница Ким Кардашьян вернулась домой без супруга, рэпера Канье Уэста, и заплакала перед фотографами. Снимки публикует Daily Mail.

Папарацци запечатлели знаменитость в аэропорту на выходе из частного самолета. Отмечается, что телезвезда вернулась в Лос-Анджелес из штата Вайоминг, куда она ездила, чтобы встретиться с мужем.

На размещенных кадрах плачущая Кардашьян спускается по трапу в сером спортивном костюме, черных солнечных очках и резиновых тапках Yeezy. Названный бренд обуви принадлежит ее супругу. В руках она держит сумку Hermes Birkin.

Фото опубликовано @young_blog

По словам источников из окружения пары, Кардашьян очень расстроена и измотана сложившейся ситуацией. «У них сейчас все очень плохо. Канье сильно обидел Ким. Она пыталась дозвониться до него несколько раз, а он просто игнорировал ее звонки», — добавляют они.

В июле стало известно, что Канье Уэст выдвигает свою кандидатуру на пост президента США. При этом приближенные к рэперу люди рассказали, что решение баллотироваться он принял из-за обострения психического расстройства.

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20 июля во время первого мероприятия своей предвыборной кампании исполнитель признался публике, что уговаривал супругу сделать аборт, поскольку был не готов стать отцом. После проведенной встречи он также заявил о желании развестись с Кардашьян.

26 июля появилась информация о том, что модель задумалась о разводе. Отмечается, что знаменитость уже обратилась к юристам, которые специализируются на бракоразводных процессах, однако она не начнет его, пока состояние ее мужа не стабилизируется.

28 июля супружеская пара впервые встретилась после скандальных заявлений Уэста. На опубликованных фото рэпер и телезвезда сидят в машине и разговаривают, при этом последняя запечатлена плачущей.