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Ким Кардашьян вернулась домой без мужа в его тапках и заплакала перед камерами

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Фото: Backgrid USA / Legion-media.ru

Американская модель и предпринимательница Ким Кардашьян вернулась домой без супруга, рэпера Канье Уэста, и заплакала перед фотографами. Снимки публикует Daily Mail.

Папарацци запечатлели знаменитость в аэропорту на выходе из частного самолета. Отмечается, что телезвезда вернулась в Лос-Анджелес из штата Вайоминг, куда она ездила, чтобы встретиться с мужем.

На размещенных кадрах плачущая Кардашьян спускается по трапу в сером спортивном костюме, черных солнечных очках и резиновых тапках Yeezy. Названный бренд обуви принадлежит ее супругу. В руках она держит сумку Hermes Birkin.

Фото опубликовано @young_blog

По словам источников из окружения пары, Кардашьян очень расстроена и измотана сложившейся ситуацией. «У них сейчас все очень плохо. Канье сильно обидел Ким. Она пыталась дозвониться до него несколько раз, а он просто игнорировал ее звонки», — добавляют они.

В июле стало известно, что Канье Уэст выдвигает свою кандидатуру на пост президента США. При этом приближенные к рэперу люди рассказали, что решение баллотироваться он принял из-за обострения психического расстройства.

20 июля во время первого мероприятия своей предвыборной кампании исполнитель признался публике, что уговаривал супругу сделать аборт, поскольку был не готов стать отцом. После проведенной встречи он также заявил о желании развестись с Кардашьян.

26 июля появилась информация о том, что модель задумалась о разводе. Отмечается, что знаменитость уже обратилась к юристам, которые специализируются на бракоразводных процессах, однако она не начнет его, пока состояние ее мужа не стабилизируется.

28 июля супружеская пара впервые встретилась после скандальных заявлений Уэста. На опубликованных фото рэпер и телезвезда сидят в машине и разговаривают, при этом последняя запечатлена плачущей.

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