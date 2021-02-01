В России рухнуло число созданных иностранцами компаний

За время пандемии коронавируса число созданных иностранцами компаний в России рухнуло на треть. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные исследования Kartoteka.ru.

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Такая тенденция прослеживается давно, но стала особенно ярко выраженной в последние месяцы и усилилась на фоне закрытия границ. Для сравнения, в 2018 году зарубежные юридические и физические лица учредили 2931 компанию в России, в 2019 году — 2247 компаний, в 2020-м — 1443. Исследование провели на базе данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), но статистика не является исчерпывающей, поскольку в реестре может не указываться гражданство иностранного учредителя — физического лица.

По данным Kartoteka.ru, в прошлом году в стране было создано 214,6 тысячи коммерческих организаций, а доля фирм с иностранными учредителями составляет всего 0,7 процента. При этом граждане США, Германии и Великобритании в 2020 году открыли в России лишь 20 компаний.

Впрочем, несмотря на негативное влияние пандемии, российский рынок вскоре окажется одним из самых выгодных для инвестиций. По мнению аналитиков швейцарского банка UBS, именно акции развивающихся стран заметнее отреагируют на восстановление мировой экономики, кроме того, они стоят дешевле. Эксперты уточнили, что сейчас Россия может похвастаться «самой высокой доходностью дивидендов в мире», а рубль в ближайшие месяцы укрепится вслед за ростом нефтяных цен до 63 долларов за баррель.