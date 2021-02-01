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Поза стюардессы в мини-юбке поверх кресел впечатлила пользователей сети

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Фото: @cabin_crew_beauties / Instagram

Стюардесса немецкой авиакомпании Condor Airlines поделилась снимком в необычной позе на борту самолета и впечатлила им пользователей сети. Соответствующий кадр опубликован в Instagram-аккаунте @cabin_crew_beauties, освещающем жизнь членов экипажа по всему миру.

На размещенном в сети фото запечатлено, как бортпроводница сидит поверх пассажирских кресел, держась рукой за открытую багажную полку. При этом девушка одета в униформу — темно-синюю мини-юбку и белую блузку, на ее шее завязан полосатый платок.

Подписчики сообщества оценили публикацию в комментариях и выразили свое восхищение снимком. «До чего прекрасный снимок», «Очень красивая улыбка и длинные сексуальные ноги!», «Как же замечательно», «Такая забавная девушка», «Ошеломительные ноги», «Вау!», «Изумительная», — писали они.

21 января сообщалось, что в сети появилось видео танца стюардессы неизвестной авиакомпании в проходе между кресел. На видео бортпроводница с бумажным стаканчиком динамично двигается под композицию Baby канадского исполнителя Джастина Бибера. Сперва девушка вскакивает с кресла и двигает бедрами, затем опускается на корточки, снова встает и садится в сиденье, скрестив ноги.

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