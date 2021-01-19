Внешность российской стюардессы впечатлила иностранцев в сети

Стюардесса российской авиакомпании UTair поделилась снимком, сделанным на борту самолета, и впечатлила иностранных пользователей сети своей внешностью. Фотография была опубликована в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном кадре сотрудница перевозчика запечатлена на фоне бортовой кухни — при этом девушка одета в униформу: белую блузку с коротким рукавом и красную жилетку с голубым галстуком, ее волосы убраны в пучок. «Снова на работу», — подписала она фото.

Подписчики бортпроводницы, в основном иностранцы, поделились своим восхищением в комментариях к посту. «Прекрасная», «Само очарование», «Вы такая симпатичная», «Потрясающий снимок», «Красивые глаза, лицо, волосы, хорошие губы. Считаю, что вы выглядите замечательно», «Вы абсолютно ни на кого не похожи», «У вас поразительный взгляд», — писали они.

14 января сообщалось, что стюардесса греческой чартерной авиакомпании Orange2Fly опубликовала снимок в необычной позе, сделанный на борту самолета. На размещенной в сети фотографии была запечатлена бортпроводница, одетая в фирменное серое мини-платье перевозчика с поясом. При этом девушка сидела на тележке, предназначенной, в частности для подачи еды пассажирам.