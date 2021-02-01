Меган Маркл убрали из свидетельства о рождении ее сына Арчи

Жена принца Гарри Меган Маркл утверждает, что Букингемский дворец настоял на том, чтобы ее имя убрали из свидетельства о рождении ее сына Арчи. Об этом The Telegraph сообщил анонимный источник, приближенный к королевской семье.

По словам собеседника издания, в документах ребенка в графе матери теперь прописано только «Ее Королевское Высочество герцогиня Сассекская». Ранее в свидетельстве было указано полное имя отца — Генри Чарльз Альберт Дэвид, и матери — Рейчел Меган.

Рождение Арчи было зарегистрировано 17 мая 2019 года, через 11 дней после того, как он появился на свет. 6 июня свидетельство о рождении было изменено. Изначально считалось, что Меган Маркл пожелала внести изменения, чтобы выразить уважение матери принца Гарри, принцессе Диане, которая предпочитала называть себя «Ее Королевское Высочество принцесса Уэльская». Однако Маркл опровергла это утверждение.

Герцогиню Сассекскую оскорбило, что королевские эксперты решили, что она самолично захотела убрать свое имя из свидетельства о рождении сына. По какой причине в документ внесли правку, остается неизвестным. «Это произошло не по просьбе Меган», — подчеркнул собеседник The Telegraph.

Принц Гарри и Меган Маркл тщательно скрывали, где именно прошли роды. Ходили слухи, что Маркл рожала дома. Свидетельство о рождении доказывает, что это не так. Арчи Харрисон Маунтбаттен-Виндзор появился на свет в частной больнице Портленд в Вестминстере. Стоимость родов в Портленде оценивается в 20 тысяч фунтов стерлингов (2 миллиона рублей).

6 мая 2019 года у принца Гарри и его супруги Меган Маркл родился первенец. Ребенка назвали Арчи Харрисоном Маунтбаттен-Виндзором. Он занял седьмое место в очереди на британский престол после деда — принца Чарльза, дяди — принца Уильяма, его детей — принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи, и отца — принца Гарри.