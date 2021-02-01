Онколог рассказал об угрозе роста больных раком к 2030 году

Рост заболеваемости раком может ускориться к 2030 году из-за увеличения выявляемости заболевания на ранних стадиях, заявил главный внештатный специалист-онколог Минздрава Андрей Каприн. Его слова передает радиостанция «Говорит Москва».

Он считает, что рост случаев обнаружения онкологии на ранних стадиях — показатель успеха врачей-онкологов. По словам Каприна, сейчас российские онкологи на 10 процентов лучше выявляют онкологические заболевания, чем раньше.

«Должен сказать, что все равно где-то действительно к тридцатому году, если мы будем хорошо жить и долго жить, то увеличится количество заболевших», — отметил врач. В настоящее время, подчеркнул, онколог, в стране регистрируется 640 тысяч случаев заболевания в год. В 2018 году таковых было 599 тысяч, добавил он.

Самые распространенные виды рака у мужчин — это злокачественные болезни трахеи и бронхов, у женщин — это рак молочной железы, заключил Каприн.

Ранее он заявил, что так называемая волшебная таблетка, помогающая от всех видов рака, вряд ли появится в мире. На данный момент «волшебная» таблетка — это выявление онкозаболеваний на ранней стадии, когда их можно вылечить.