В России выросли социальные пособия

В России с 1 февраля на 4,9 процента вырос размер ряда социальных пособий и выплат. Постановление правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Увеличение выплат коснется инвалидов, ветеранов боевых действий, людей, подвергшихся радиации, Героев Советского Союза и России, Героев труда, граждан, пострадавших на производстве.

Кроме того, будут проиндексированы детские пособия. Среди них: единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности.

Согласно действующему законодательству, с 2018-го в России действует единый порядок индексации социальных выплат: один раз в год с 1 февраля, исходя из индекса потребительских цен за предыдущий год.

В декабре 2020-го стало известно, что россиян начнут уведомлять о полагающихся им персональных пособиях и льготах. Соответствующая информация появится на портале госуслуг. Кроме того, там будет указано, какие документы необходимо собрать для оформления пособия.