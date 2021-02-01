Российский полицейский на ходу запрыгнул в машину пьяного лихача

В Керчи инспектор ГИБДД лейтенант полиции Рустам Алиев запрыгнул на ходу в машину пьяного лихача и сумел остановить автомобиль. Видео инцидента в понедельник, 1 февраля, публикует пресс-служба МВД на YouTube.

На кадрах видно, как полицейский экипаж преследует светлый седан и звуковыми сигналами требует остановиться. Как только водитель остановился, к водительской двери подошел инспектор и попросил предъявить документы, однако мужчина нажал на газ, и полицейскому пришлось запрыгнуть в салон машины нарушителя. После непродолжительной борьбы инспектор зажал тормоз и остановил автомобиль. Водитель был задержан, он отказался от медосвидетельствования, но по внешним признакам был пьян.

Как выяснилось, мужчина взял автомобиль у своего знакомого и отправился в магазин, но, проехав один из перекрестков на красный свет, привлек внимание экипажа ГИБДД. Автомобиль был отправлен на штрафстоянку, в отношении нарушителя составлен административный протокол.