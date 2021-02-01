США не разрешили российскому миллиардеру дать денег Европе

Российский миллиардер Виктор Вексельберг заявил, что на его счетах в зарубежных банках из-за санкций США лежит более 1,5 миллиарда долларов. В интервью Forbes он рассказал, что тратить их можно с разрешения Минфина США, но ведомство его не выдает.

Вексельберг отметил, что ему не позволили выделить денег Европе даже весной, во время пандемии коронавируса. По его словам, речь шла о небольших суммах, нескольких миллионах долларов, но и в таком случае США отказали в просьбе.

«Это стало для меня очередным откровением. Как можно не разрешить дать деньги нуждающимся в такое сложное время?» — удивился он. По словам миллиардера, в России на эти цели за прошлый год он потратил порядка двух миллиардов рублей. Речь идет о закупке тестов, отправке лекарств в регионы и помощь региональным структурам.

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По словам Вексельберга, в Европе его о помощи попросили еврейские общины Швейцарии. Но когда он обратился в Минфин США, то не получил никакого конкретного ответа.

Причем руководство Евросоюза, по всей видимости, тоже ничего не смогло добиться. Позднее Вексельберг написал письмо председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, призывавшей всех объединиться в борьбе с пандемией. Ему ответил представитель секретариата главы ЕК, в письме говорилось, что они не поняли, при чем тут американские санкции. На второе письмо с подробным объяснением миллиардеру никто не ответил.

Ранее апелляционный суд Англии подтвердил, что британский банк Cynergy может не платить проценты по кредиту, взятому у структуры Вексельберга. Он посчитал, что такая выплата может быть расценена американским Минфином как нарушение санкций.