Британский банк оставил себе деньги российского олигарха

Кипрская компания российского миллиардера Виктора Вексельберга Lamesa Investments Limited не смогла получить проценты по займу, который выдала британскому банку Cynergy, из-за санкций США. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на решение Высокого суда Уэльса.

По его данным, Lamesa Investments выдала банку заем в 37 миллионов долларов в 2017 году, — тогда британский банк принадлежал Bank of Cyprus, в котором структура российского олигарха была одним из крупнейших акционеров. В середине 2018 года кипрский банк продал британский актив, а к сентябрю 2019-го у Cynergy скопился долг перед кредитором по невыплаченным процентам на сумму 4,5 миллиона долларов.

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В банке пояснили, что не могут выплачивать проценты структуре российского олигарха, поскольку это противоречило бы американскому законодательству и нанесло бы банку ущерб. Дело в том, что у кредитного учреждения есть долларовые активы, и в случае ведения дел с российским бизнесменом из санкционного списка они могут быть заморожены. Суд встал на сторону кредитного учреждения и признал его решение законным.

На суде банк заявил, что не отказывается платить проценты, а просто закроет скопившийся долг после того, как не будет риска попасть под вторичные санкции США (например, когда олигарха исключат из списка или он продаст Lamesa). В банке сослались на то, что неплатеж не является неисполнением обязательств по договору в том случае, когда транзакции не могут производиться в силу обязательств перед законом.

Как отмечает издание, прецедент с компанией Вексельберга является опасным для других российских структур, попавших под санкции. Де-факто суд признал, что зарубежные заемщики могут не бояться ответственности за неплатежи, если заемщик находится под американскими ограничениями и есть риск попасть под санкции США за сотрудничество с ним. Судебное решение также фактически законодательно закрепило обязанность неамериканских компаний следовать вторичным санкциям США.

Виктор Вексельберг попал в американский санкционный список в апреле 2018 года. Это существенно отразилось на стоимости его активов и привело к значительным рискам для всего бизнеса. В конце 2018 года он подал петицию властям США с просьбой отменить ограничения.

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