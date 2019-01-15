Российского олигарха лишили почетного статуса в США

Российского миллиардера, владельца инвестиционной группы «Ренова» Виктора Вексельберга исключили из попечительского совета Массачусетского технологического института (MIT), сообщает «Радио Свобода».

В MIT пояснили, что бизнесмен был исключен из попечительского совета вскоре после того, как Минфин США опубликовал список российских олигархов, в отношении которых будут применяться санкции.

Как отмечается в публикации, исключив предпринимателя, MIT хочет оградить себя от юридических рисков. Институт избрал Вексельберга в попечительский совет в 2013 году.

В конце прошлого года Вексельберг подал петицию властям США с просьбой отменить наложенные на него в апреле 2018-го санкции. Документ был передан в OFAC — подразделение американского Минфина, контролирующее соблюдение санкций.

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