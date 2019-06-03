Российский олигарх связал кризис жизни с санкциями США

Российский бизнесмен, глава совета директоров «Реновы» Виктор Вексельберг рассказал в интервью Financial Times о последствиях, с которыми он столкнулся из-за американских санкций.

По словам миллиардера, он не мог предсказать свое попадание под санкции со стороны США. И теперь, по признанию Вексельберга, введенные против него ограничения мешают ему быть частью глобального мира.

«Люди говорят: у тебя так много бизнеса в России, ты знаменит в России, ты не под европейскими санкциями. Почему ты так переживаешь? Но для меня это тотальный кризис в жизни. Это не про деньги, не про бизнес. Это моя личная ситуация», — заявил он, признавшись, что теперь из-за санкций не может приехать в Нью-Йорк и навестить свою дочь и внука.

Миллиардер считает, что попал под ограничительные меры необоснованно. Он выразил сожаление, что для включения в санкционные списки достаточно факта российского происхождения, наличия крупного состояния и знакомства с президентом Владимиром Путиным.

Виктор Вексельберг попал под санкции США в апреле 2018 года, что существенно отразилось на стоимости его активов, а также привело к значительным рискам для всего бизнеса. В конце прошлого года он подал петицию властям США с просьбой отменить рестрикции.

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