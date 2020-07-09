Долги российскому олигарху разрешили не платить

Апелляционный суд Англии подтвердил, что британский банк Cynergy не обязан платить проценты по кредиту, взятому у структуры российского бизнесмена Виктора Вексельберга, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Судьи сочли достаточной причиной нахождение олигарха под персональными финансовыми санкциями США, поскольку выплата средств может быть воспринята как их нарушение.

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Cynergy взял в долг у Lamesa Investments 30 миллионов фунтов стерлингов (38 миллионов долларов) в 2017 году, но в 2018 году в отношении Вексельберга ввели ограничительные меры по закону «О поддержке свободы Украины».

В договоре между Lamesa и Cynergy прописано, что банк может не платить, если вынужден соблюдать «какое-либо обязательное положение закона, регулирования или приказа любого суда компетентной юрисдикции». Высокий суд Англии, разбирая вопрос, постановил, что банк вынужден был прекратить платежи, поскольку угроза введения вторичных санкций была серьезной. Повторное разбирательство подтвердило правоту первой инстанции.

Как отмечает юридическая фирма Debevoise & Plimpton, судьи не рассматривали вопрос неизбежности введения вторичных санкций и не приняли во внимание, что с момента принятия закона ни одно финансовое учреждение не пострадало от них.

В настоящее время задолженность Cynergy перед Lamesa достигла шести миллионов фунтов стерлингов. Кредит взят на десять лет, в банке утверждают, что он будет погашен в момент, когда Вексельберга исключат из санкционного списка или же изменится американский закон. Другим вариантом станет выдача Cynergy специальной лицензии на осуществение выплат.

Структура Вексельберга теоретически может обжаловать вердикт в Верховном суде Великобритании, но о возможности такого решения пока не сообщалось.

Ранее стало известно, что в конце апреля 2018 года, сразу после включения бизнесмена в санкционный список, подведомственная Минкульту России организация «РОСИЗО» отправила в Панаму посылку с несколькими пакетами на адрес компании, принадлежащий Вексельбергу. Содержимое пакетов оценили в 47 миллионов долларов, что именно в них находилось, неизвестно.

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