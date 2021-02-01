Мурманские школьники получат возможность питаться дешевле

Правительству Мурманской области поручено скорректировать стоимость питания в школах, которая возросла в среднем в четыре раза. Подобное распоряжение дал глава Мурманской области Андрей Чибис, передает ТАСС.

«Повышать при инфляции 4 процента стоимость питания на 23 и 40 процентов, на мой взгляд, недопустимо. Я понимаю, что есть процедуры, это полномочия муниципалитетов и тарифных комиссий, но я прошу в течение недели скорректировать эти решения», — заявил он.

О росте цен на питание по итогам проверки школ сообщила заместитель губернатора Елена Дягилева.

Ранее стало известно, что школьников Заполярья будут кормить олениной. По словам Чибиса, сначала тефтели из оленины появятся в Мурманске, но вскоре новое блюдо смогут попробовать также школьники муниципалитетов. Увеличение меню, по информации ТАСС, потребует 129 миллионов рублей из бюджета.