Лягушка забралась в убежище паука и стала его добычей

Ученые, занимавшиеся подсчетом птиц в национальном парке Мароджеджи на Мадагаскаре, задокументировали необычное поведение пауков, охотящихся на лягушек. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Во время работы ученые заметили полуторасантиметрового паука рода Damastes, который соорудил подобие мешка из пары древесных листьев, соединенных паутиной. В поисках убежища лягушка вида Heterixalus andrakata забралась внутрь и стала его добычей.

Ученым удалось сфотографировать паука, который пожирал земноводное у них на глазах. Позднее они заметили еще несколько похожих сооружений из листьев, внутри которых прятались пауки. Остается невыясненным, предназначались ли они специально для ловли лягушек или пауки строят их для того, чтобы пережидать внутри светлое время суток.

Свои фотографии и выводы исследователи опубликовали в научном журнале Ecology and Evolution.

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