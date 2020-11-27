Украинец лишился ног после укуса ядовитого паука на даче

Житель украинского города Никополь, Днепропетровская область, лишился обеих ног после укуса ядовитого паука. Об этом сообщает местное издание NikopolNews со ссылкой на группу «Никополь Ферросплавный» в Facebook.

54-летний электромонтер Станислав Бойко, ветеран пограничных войск и участник боевых действий в Афганистане, обрезал виноград у себя на даче, когда на него напал паук. Из-за укуса у украинца начались осложнения, его госпитализировали и ампутировали ему обе ноги. Из больницы Никополя его перевели в реанимацию в областной центр — Днепр.

Местные жители начали сбор денег для семьи Бойко.

Биолог из Никополя Сергей Тороп считает, что украинца мог укусить желтосумный колющий паук Cheiracanthium punctorium. Это небольшие, максимум полтора сантиметра в длину, однако очень ядовитые пауки. По словам ученого, укус этого членистоногого сам по себе не смертельно опасен, но может вызвать крайне сильную аллергическую реакцию. Как правило, у пострадавших наблюдается острая жгучая боль, отек укушенного места, рвота, головокружение, озноб, повышение температуры и артериального давления. Раньше этих пауков на Украине не было, однако из-за глобального потепления их ареал обитания увеличился.

Ранее сообщалось, что укус ядовитого коричневого паука-отшельника проделал гигантскую дыру в ноге женщины. У пострадавшей остался огромный шрам, несмотря на то, что она попала к врачу в течение 45 минут после укуса.