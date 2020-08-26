Мужчина сбежал из больницы с ужасными ранами на укушенной пауком ноге

Работавший в Камбодже британец едва не лишился ноги после укуса ядовитого паука. Об этом сообщает издание Daily Mail.

56-летний Эндрю Ходжес (Andrew Hodges) подозревает, что паук укусил его ночью, однако не помнит ни самого укуса, ни того, что за ним последовало. Позднее сосед рассказал, что он вел себя очень странно, а его правая нога сильно распухла. В таком состоянии Ходжес вышел на улицу и потерял сознание.

Прохожий помог британцу добраться до больницы, где ему поставили две капельницы. Он очнулся на матрасе, лежащем на полу. Его нога распухла вдвое, на ней появились ужасные раны, с которых свисали клочья омертвевших тканей. «Мне делали один укол в день, — рассказывает Ходжес. — На четвертый меня проинформировали, что мне планируют отрезать ногу»

После такого известия британец решил сбежать из больницы. На тук-туке (моторикше) он доехал до квартиры и стал лечиться самостоятельно. Для этого Ходжес покупал антибиотики и другие лекарства, о которых узнавал в интернете. Он утверждает, что поправился лишь спустя восемь месяцев, причем пораженная нога, по его словам, до сих пор не зажила до конца.

За время болезни он полностью израсходовал свои сбережения, а вернуться на родину ему мешают ограничения, введенные из-за пандемии новой коронавирусной инфекции.

В 2019 году сообщалось, что из-за укуса коричневого паука-отшельника британскому актеру Мэтью Филипсу грозила ампутация ноги. Яд этих членистоногих вызывает омертвение тканей, в результате на месте укуса может образоваться некротическая язва.