Укус ядовитого паука проделал гигантскую дыру в ноге женщины

Укус ядовитого коричневого паука-отшельника проделал гигантскую дыру в ноге женщины. Об этом сообщает газета The Sun.

Пользователь портала Reddit анонимно рассказал, как его подруга пострадала от укуса опасного паука. По его словам, она поместила членистоногое в пластиковый пакет и принесла с собой в больницу.

«Она попала к врачу в течение 45 минут после укуса. 14 дней антибиотиков, три раза в день. Ежедневное лечение в первые две недели», — отметил рассказчик. Пострадавшей потребовалось 12 месяцев, чтобы залечить укус. В результате рана покрылась черной коркой.

Автор публикации разместил фотографии глубокой гнойной раны на ноге знакомой и напугал читателей. История стала вирусной и появилась в социальных сетях и прессе.

Коричневые пауки-отшельники распространены на востоке США. Чаще всего паук кусает человека, когда попадает на одежду или постель. Ощущения при укусе напоминают укол иголкой. Через несколько часов появляются боль и зуд, затем начинаются тошнота, недомогание, лихорадка. На месте укуса может образоваться некротическая язва.

Ранее сообщалось, что работавший в Камбодже британец едва не лишился ноги из-за укуса ядовитого паука. 56-летний Эндрю Ходжес утверждает, что не помнит ни самого укуса, ни того, что за ним последовало.

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