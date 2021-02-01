Во «ВКонтакте» произошел сбой

В социальной сети «ВКонтакте» произошел глобальный сбой. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.

Судя по «живой» карте, сбои в работе соцсети наблюдаются Москве, Санкт-Петербурге и нескольких других крупных городах России. Информации о некорректной работе «ВКонтакте» в других странах пока нет.

Представители Downdetector отметили в Twitter, что первые сообщения пользователей о проблемах с доступом к социальной сети начали поступать в 7:05 утра по московскому времени. Однако руководство не уточняет, с какими именно неполадками столкнулись юзеры.

Предыдущий крупный сбой во «ВКонтакте» произошел 24 января. Пользователи жаловались на сложности с загрузкой сайта, входом в аккаунт и работу мессенджера.

«ВКонтакте» — крупнейшая российская социальная сеть. По данным на июнь 2020 года, в России «ВКонтакте» пользовались 73 миллиона человек. Совокупная аудитория соцсети по всем странам составляет 97 миллионов человек. Mediascope ставит сайт на четвертое место в рейтинге самых популярных ресурсов России.