Один из создателей мультсериала «Симпсоны» умер от коронавируса

Умер один из создателей комедийного мультсериала «Симпсоны» Марк Уилмор. Об этом в Twitter сообщил брат покойного.

Сценарист «Симпсонов» ушел из жизни в субботу, 30 января. Ему было 57 лет. «Он скончался, борясь с коронавирусом и другими заболеваниями, из-за которых он страдал много лет», — написал его брат комик Ларри Уилмор.

Марк Уилмор родился 4 мая 1963 года. Получил образование в Калифорнийском политехническом университете в Помоне. В девяностых он работал над «Вечерним шоу с Джеем Лено». В 2002 году он присоединился к команде создателей «Симпсонов», став сценаристом и исполнительным продюсером мультсериала. За один из эпизодов мультипликационного шоу Уилмор получил премию «Эмми», также он был неоднократно номинирован на данную награду.

Ранее сообщалось о смерти американского продюсера и сценариста Дэвида Ричардсона. Он также известен по работе над мультсериалом «Симпсоны». Ричардсону было 65 лет. Причиной смерти была названа сердечная недостаточность.