Иран испытал свою самую мощную ракету

Иран провел испытательный пуск новой ракеты-носителя «Зульджанах» (Zol-Jannah). Об этом сообщает местное информагентство Irib News.

Сообщается, что ракета работает на комбинированном топливе — смеси твердого и жидкого компонентов. По заявлению Минобороны Исламской Республики, это самая мощная ракета Ирана на сегодняшний день. Она способна вывести на низкую околоземную орбиту (на высоту 500 километров) спутник весом 220 килограммов.

В апреле 2020 года Иран впервые запустил военный спутник. Тогда ракета «Кассид» (Qassed) вывела космический аппарат Noor-1 на орбиту высотой 425 километров. Другие подробности запуска не сообщались.