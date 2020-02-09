Иран обвинил санкции США в неудачном запуске спутника

Министр информационных и коммуникационных технологий Ирана Мохаммад Джавад Азари Джахроми объяснил неудачный запуск спутника «Зафар» санкциями США. Свое заявление он разместил в Twitter.

По словам министра, ракета-носитель «Симорг» не набрала необходимую скорость, чтобы запустить спутник на нужную высоту. «В конце концов, мы находимся под санкциями в области ракет-носителей и спутников, и никто не дает нам информацию и технологии», — отметил он.

Неудачный запуск спутника «Зафар» произошел ранее 9 февраля. Как сообщило государственное телевидение Ирана, несмотря на неудачу, при запуске была достигнута большая часть исследовательских целей. Кроме того, анализ запуска используют для следующей миссии.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!