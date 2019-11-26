Россия запустила «запрещенный» США спутник

Минобороны России запустило на околоземную орбиту спутник-инспектор, сообщает РИА Новости.

Старт ракеты «Союз-2.1в» с космическим аппаратом (КА) произошел в ночь на 26 ноября с космодрома Плесецк (Архангельская область). В Минобороны отмечают, что данный КА создан на базе унифицированной многофункциональной космической платформы, а оптическая аппаратура на его борту позволяет осуществлять съемку поверхности Земли.

Материалы по теме Русский могильщик Российские спутники-убийцы готовы начать войну в космосе

В июле в США предложили ввести запрет на приближение к любому важному американскому КА других спутников на определенное расстояние, например 50 километров в случае геосинхронной орбиты.

В апреле 2018 года Центр стратегических и международных исследований (США) опубликовал отчет «Оценка космических угроз — 2018», в котором основными странами, потенциально располагающими разного рода средствами воздействия на американские спутники, назывались Китай, Россия, Иран и Северная Корея.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!