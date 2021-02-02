Юноша сбросил 40 килограммов на карантине и раскрыл секрет похудения

Проживающий в Индии 18-летний юноша Читранш Гупта (Chitransh Gupta) раскрыл секрет, как ему удалось за время карантина сбросить 40 килограммов. История его трансформации опубликована на сайте The Times of India.

Гупта признался, что из-за тучной комплекции над ним издевались друзья, в результате чего у него понизилась самооценка. По его словам, он набрал лишний вес, поскольку ел только жирную пищу. В июле он решил заняться своей фигурой и, когда тренажерные залы вновь заработали, купил абонемент.

Теперь он начинает день со стакана теплой воды, затем выпивает чашку черного кофе, съедает яблоко и идет на тренировку. Вернувшись, он ест шесть яичных белков и один желток и 50 граммов овсянки на молоке, заправляя ее небольшим количеством фруктов и орехов. В качестве перекуса он предпочитает один фрукт, кусочек черного хлеба и ложку арахисового масла. На обед у него суп, овощное блюдо, две лепешки, 100 граммов творога и салат. Вечером он съедает восемь яичных белков и один желток, а также порцию салата.

Гупта тренируется шесть дней в неделю, отдыхая только в воскресенье. Он утверждает, что секрет похудения — в дисциплине и неотступном следовании цели. Кроме того, чтобы сбросить лишний вес, нужно следить за количеством и качеством еды в рационе и придерживаться диеты, считает юноша.

Ранее сообщалось, что жительница американского города Сиэтл, штат Вашингтон, весившая 190 килограммов, похудела вдвое и преобразилась до неузнаваемости. Желающим избавиться от лишнего веса она советует рассматривать все способы похудения и не бояться обращаться к людям за помощью.

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