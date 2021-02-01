233-килограммовый мужчина похудел на 127 килограммов за год

Весивший 233 килограмма житель американского города Пенсакола, штат Флорида, за год похудел на 127 килограммов благодаря хирургической операции и сэкономил на такси. Об этом сообщает издание Daily Mail.

27-летний Далтон Масселуайт (Dalton Musselwhite) с детства боролся с лишним весом. Над ним смеялись в школе, из-за чего он впал в депрессию и начал есть еще больше, чтобы успокоиться. В 25 лет он весил 233 килограмма. Врачи сказали ему, что лишний вес погубит его, если он не изменит образ жизни.

Мужчина задумался о здоровье, когда уже не мог нормально ходить и начал ежедневно тратить по 100 долларов (7,6 тысячи рублей) на такси. В 2019 году американец перенес операцию по желудочному шунтированию. С тех пор он похудел до 106 килограммов.

Теперь Масселуайт может снова ходить, летать на самолете и кататься на американских горках. Его жизнь изменилась к лучшему.

До похудения он съедал несколько кексов на завтрак, до четырех бургеров на обед и семейный набор тако на ужин. Теперь Масселуайт ест яйцо, тост и чашку молока на завтрак и цельнозерновую тортилью с ветчиной и сыром на обед. На ужин он ест все, что угодно, но старается ограничивать размер порций.

Американец полюбил бегать и ходить на долгие прогулки. «Я очень счастлив, что мне удалось измениться», — признался он.

Ранее сообщалось, что жительница американского города Сиэтл, штат Вашингтон, весившая 190 килограммов, похудела вдвое и преобразилась до неузнаваемости. Желающим избавиться от лишнего веса Хансон советует рассматривать все способы похудения и не бояться обращаться к людям за помощью.