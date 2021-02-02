Россиян предупредили о девятиметровых волнах в Тихом океане

Спасатели предупредили россиян в районе Алеутского муниципального округа о девятиметровых волнах в Тихом океане. Сообщение опубликовано на сайте МЧС по Камчатскому краю.

По информации МЧС, сильное волнение моря ожидается днем 3 февраля и сохранится до утра следующего дня. Высота волн в районе Алеутского муниципального округа может достигать восьми-девяти метров, говорится в сообщении.

Подчеркивается, что природное явление не угрожает населенным пунктам на побережье. Однако спасатели предупредили, что при данных погодных условиях существует риск возникновения чрезвычайных ситуаций, особенно при нарушении правил судовождения. В частности, речь идет об авариях и повреждениях на судах, в том числе и с гибелью экипажа.