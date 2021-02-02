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Российские врачи объяснили бессимптомные случаи коронавируса

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Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В основе бессимптомных форм коронавируса, как и многих инфекционных заболеваний, лежит механизм естественной иммунизации. Так подобные случаи объяснили уральские врачи, передает «Российская газета».

Как объяснила член-корреспондент РАН, ректор Уральского государственного медицинского университета Минздрава Ольга Ковтун, легче всего инфекции переносят те, у кого хорошо реагирует клеточная защита. Как правило, речь идет о клетках, которые расположены в носоглотке — у них ярче выражена возможность выведения вируса. Ковтун добавила, что в основном это касается молодых людей.

Она уточнила, что если человек ранее столкнулся с малой дозой вируса, то во второй раз он будет иметь клетки памяти, которые помогут перенести болезнь бессимптомно.

Как отметил заведующий кафедрой инфекционных болезней и клинической иммунологии медуниверситета Алебай Сабитов, дети тоже могут болеть инфекционными заболеваниями бессимптомно. Он объяснил, что дети могут не иметь на клетках рецепторы, которые ловили бы вирусы и позволяли им фиксироваться. При этом он уточнил, что бессимптомная форма заболеваний зависит от возбудителей: некоторые могут вызвать сильное поражение, другие — наоборот.

Ранее ведущий специалист центра Гамалеи Федор Лисицын рассказал, что в конце 2021 и в начале 2022 года возможны только отдельные случаи заражения коронавирусом, но это будет не эпидемия. Он отметил, что многие россияне перенесли коронавирус бессимптомно или в легкой форме. Он подчеркнул, что эпидемия спадает как раз по мере того, как уменьшается число потенциальных носителей болезни, в связи с чем важно вакцинироваться.

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