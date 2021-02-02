Названо лучшее печенье с топленым молоком

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование (есть в распоряжении «Ленты.ру») печенья «топленое молоко» и назвал лучшее. В нем приняли участие образцы семи брендов: «Любятово», «Кондитерские изделия Морозова», «Каскад», «Коровка / РотФронт», «Ваш выбор», «Кондитерская фабрика Акконд» и «Лифляндия / Мечта бисквитки».

Для исследования специалисты покупали печенье в обычных магазинах, а затем проверяли по более чем 80 параметрам, среди которых: соответствие заявленному составу, наличие плесеней, консервантов и незаявленных подсластителей.

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Не во всех исследованных образцах были обнаружены молочные компоненты, как это должно быть по правилам. В печенье под марками «Каскад», «Любятово», «Кондитерские изделия Морозова», «Ваш выбор» и «Лифляндия» они отсутствуют, несмотря на то, что указаны на упаковке.

В печенье «Коровка» молоко не заявлено в качестве компонента, однако присутствует молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира и ароматизатор. В образце «Кондитерской фабрики Акконд» молочные компоненты не заявлены и отсутствуют. Специалисты сделали вывод, что название печенья может вводить покупателей в заблуждение.

Также печенье было исследовано на промокаемость. Все образцы вписываются в установленные нормативы. Кроме того, все участники исследования оказались безопасными для здоровья и имеют приемлемый внешний вид и вкус. По результатам исследования все образцы рекомендованы к покупке.