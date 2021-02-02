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Пользователи сети показали фиаско в изменении внешности на карантине

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Кадр: @katieprice

Пользователи сети показали, какое потерпели фиаско в изменении внешности во время карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает The Sun.

Так, например, певица Стейси Соломон (Stacey Solomon) опубликовала фотографию, на которой показала результат домашнего педикюра. По ее словам, она пыталась подобрать накладные ногти, чтобы использовать их вместо цветного лака, однако ни одни из них не подошли ей по размеру. На снимке видно, что наклейка чересчур маленькая для ногтя на большом пальце.

Модель и соведущая телешоу Loose Woman Кэти Прайс (Katie Price), в свою очередь, продемонстрировала фанатам свой внешний вид после нанесения автозагара в домашних условиях. Звезда объяснила, что ее кожа стала оранжевого цвета. «Мой загар не удался», — подчеркнула модель.

Помимо Прайс, неудачное применение автозагара показала также 13-летняя школьница Кейра Домачовски (Keira Domachowski). По словам подростка, она случайно нанесла на себя средство чересчур темного оттенка, в результате чего ее тело и лицо сильно почернели.

В то же время студентка Софи Флэк (Sophie Flack) решила избавиться от наращенных волос в домашних условиях, используя инструменты своего отца. В конечном счете вместе с искусственными прядями девушка также отрезала часть настоящих волос. «Никогда не повторяйте за мной», — заключила Флэк в ролике.

В декабре 2020 года выпускница нанесла автозагар перед школьным балом и перепугалась. 19-летняя Хейли (Hayley) рассказала, что отправилась на процедуру искусственного загара в местный салон красоты с подругой. После посещения салона ее тело покрылось неравномерными темными пятнами.

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